Кордон польської безпеки сьогодні лежить на українсько-російському фронті, заявив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Підбурювання проти українців у Польщі є загрозою

Міністр національної оборони наголосив, що межі польської безпеки зараз проходять по українсько-російському фронту, а Україна не повинна програти цю війну, пише Onet Wiadomosci.

– Межі польської безпеки сьогодні лежать на українсько-російському фронті. Якби Україна програла війну, не було б жодної резолюції щодо важливого вшанування пам’яті жертв волинського геноциду. Тоді також не було б більше безпеки в нашому регіоні, – сказав він.

Крім того, Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що політичні сили, які підбурюють проти українців у Польщі, шкодять безпеці країни.

– У нас склалася ситуація, можливо, вперше, і точно одна з небагатьох в нашій історії, коли сьогодні за польську безпеку гинуть не польські солдати. Якщо хтось так легко підбурює українців у Польщі сьогодні, і є політичні кола, які підтримують антисемітизм та антиукраїнізм, це дуже шкодить безпеці польської держави, – додав він.

За його словами, коли йдеться про зброю для України, будь-якого виду, включаючи ракети Томагавк, вона потрібна, і Україна вже давно її просить.

Він зауважив, що безпілотники та далекобійні можливості також є викликом для Польщі.

– Ця зброя, яка створює величезну перевагу, також важлива для Польщі, – додав Владислав Косиняк-Камиш.

