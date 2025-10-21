Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон уже начал подготовку к потенциальному развертыванию британских военных в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Sky News.

Во время лекции в Лондоне Хили рассказал, что Великобритания совместно с Францией работает над созданием Коалиции решительных, которая в будущем должна обеспечить развертывание сил на территории Украины.

По словам министра, эти подразделения будут помогать укреплять безопасность воздушного и морского пространства Украины, а также подготовку украинских военных, если Россия согласится на прекращение полномасштабной войны.

– Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе. Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине, – сказал Хили.

Выступление министра обороны Великобритании стало первым официальным подтверждением того, что страна уже разрабатывает конкретные планы участия своих войск в послевоенном урегулировании в Украине.

По данным СМИ, речь идет не об участии британских военных в боевых действиях, а о защите украинского неба и морских путей после войны.

Напомним, что на этой неделе, в пятницу, в Лондоне должна пройти очередная встреча Коалиции решительных, в которой ожидается личное участие президента Украины Владимира Зеленского.

