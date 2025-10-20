Зеленский примет участие в переговорах Коалиции желающих в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах Коалиции желающих в Лондоне на этой неделе.
Переговоры Коалиции желающих с Зеленским
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что Владимир Зеленский отправится на переговоры в конце этой недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в Лондоне состоится встреча Коалиции желающих в пятницу, 24 октября.
Коалиция, сопредседателями которой являются премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, ставит своей целью объединение стран для защиты мирного соглашения по Украине.
После встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами и подтвердил, что вскоре встретится с ними.
Недавно во время общения с журналистами Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече в Будапеште с участием Трампа и российского диктатора Владимира Путина.