Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах Коалиции желающих в Лондоне на этой неделе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что Владимир Зеленский отправится на переговоры в конце этой недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в Лондоне состоится встреча Коалиции желающих в пятницу, 24 октября.

Коалиция, сопредседателями которой являются премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, ставит своей целью объединение стран для защиты мирного соглашения по Украине.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами и подтвердил, что вскоре встретится с ними.

Недавно во время общения с журналистами Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече в Будапеште с участием Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

