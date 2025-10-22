Кремль 22 жовтня заявив про пуски з космодрому Плесецьк, що в Архангельській області, міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Запуск ракет Ярс і Синева: що відомо

У повідомленні зазначається, що під час тренувань перевіряли рівень підготовки військового управління та виконали пуски міжконтинентальної балістичної ракети й крилатих ракет. Коли саме проводили навчання не повідомляється.

Відомо, що балістичну ракету Синева запустили з атомного ракетного підводного крейсера Брянськ з акваторії Баренцевого моря.

У навчаннях також брали участь комплекси Ярс та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ракета РС-24 Ярс — це триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерний заряд і летіти на понад 10 тис. км. Ракети Ярс складають основу російських стратегічних ядерних сил.

На болотах розпочалися ядерні навчання, за якими спостерігав пуйло ????

Кацапи запустили міжконтинентальну балістичну ракету Ярс в сторону США на Камчатці. З Баренцового моря атомний підводний крейсер “Брянськ” здійснив пуск балістичної ракети Синева????

Явно до міра готуються pic.twitter.com/xSdD0su8kE — Pandamonium ☕ (@RudijLis) October 22, 2025

Ракета Р-29РМУ2 Синева — це балістична ракета підводних човнів 3-го покоління. На озброєнні російської армії ці ракети з липня 2007 року. Ракета Синева максимально може летіти до 11 тис. км.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, показовий пуск Ярса в бік США – це виключно інформаційна операція, щоб вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені.

Андрій Коваленко вважає, що Росія це робить за повної згоди геополітичних опонентів США.

– Рано чи пізно варто все зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти Росії, – наголосив керівник ЦПД.

У ЦПД говорять, попри те, що Кремль назвав пуски ракет Ярс и Синева плановими навчаннями, та масове висвітлення російською пропагандою участі диктатора Путіна у цьому заході свідчить, що йдеться не про військову рутину, а про політичний сигнал залякування.

— Путін знову грає ядерною кнопкою замість дипломатії. На тлі того, що Росія систематично блокує будь-які дипломатичні ініціативи для припинення війни, така демонстрація сили виглядає як чергова спроба шантажу ядерною зброєю, — зазначають у ЦПД.

Крім того, така поведінка Путіна стала тенденцією — щоразу, коли у Москви закінчуються аргументи, вона дістає (з колоди, – Ред.) “ядерну карту”.

