Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею президента США Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины по линии фронта.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Sky News.

Рютте поддерживает идею Трампа

Генерального секретаря НАТО спросили, считает ли он необходимым установление прекращения огня между Украиной и Россией до начала мирных переговоров.

В ответ Рютте напомнил, что недавно Трамп призвал Украину и Россию остановиться на тех позициях, где они находятся в данный момент.

– Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно. Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь – это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать – я лично, постпред, все мы – чтобы помочь ему реализовать это видение, – сказал Рютте.

Президент Владимир Зеленский ранее назвал идею Трампа остановиться на текущей линии фронта разумной, но сказал, что не считает, что ее поддержит российский диктатор Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что среди тем дискуссии с президентом США было также, как дипломатическими методами сдержать агрессивные действия Путина.

