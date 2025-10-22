Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом компромисс — остановиться на текущей линии фронта — является разумным, однако российский лидер Владимир Путин вряд ли его поддержит.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зеленский о компромиссе Трампа и переговорах с Россией

— После нашего разговора вы видели публичные заявления Трампа, который предложил остановиться на текущих позициях и начать переговоры. По моему мнению, это хороший компромисс, но я не уверен, что Путин его поддержит, и я прямо сказал об этом президенту, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что переговоры в Белом доме в прошлую пятницу длились более двух часов и охватили широкий спектр тем.

— Самое главное — обсуждали, как обеспечить безопасность, укрепить единство и гарантии безопасности, включая роль США в этих гарантиях, что является ключевым для будущего Украины, — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что темой дискуссий стало, как дипломатическими методами сдержать агрессивные действия Путина.

Между тем, по данным CNN, надежды Трампа на скорую встречу с Путиным в Будапеште могут сорваться из-за жесткой позиции Москвы по завершению войны в Украине.

16 октября после телефонного разговора с Путиным Трамп объявил о договоренности провести новый саммит, предварительно с участием высокопоставленных советников обеих стран под руководством госсекретаря США Марко Рубио.

По информации CNN, предварительная встреча Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отложена по неизвестным причинам.

Однако источники издания предполагают разницу в видении путей завершения войны.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, обсудив следующие шаги после диалога Трампа и Путина. Госсекретарь США подчеркнул важность предстоящих встреч как шанса для сотрудничества над долгосрочным урегулированием.

По данным CNN, после разговора было констатировано, что позиция России практически не изменилась и не соответствует ожиданиям Вашингтона.

Поэтому Рубио вряд ли будет рекомендовать Трампу организовывать встречу с Путиным на следующей неделе, хотя дипломатические контакты могут продолжаться.

