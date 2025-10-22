Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что винит в попытках сорвать встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным так называемую провоенную политическую элиту.

Попытки сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште: что известно

По мнению Петера Сийярто, с самого момента объявления о проведении Будапештского саммита мира было “очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы предотвратить его проведение”.

Он отметил, что винит в этом “провоенную политическую элиту”, а также СМИ, которые действуют таким образом перед событиями, которые могут оказаться решающими в вопросе войны и мира.

По его словам, такая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета или принятием решений о санкциях и Европейском фонде мира.

– На этот раз не будет иначе. Пока саммит действительно не состоится, ожидайте волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, утверждающих, что его не будет, – резюмировал глава МИД Венгрии.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште, однако в РФ позже начали искать отмазки, чтобы не идти на переговоры.

К примеру, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе РФ от перемирия, якобы до тех пор пока не будут решены “первопричины конфликта”.

