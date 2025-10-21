Президент США Дональд Трамп прояснил ситуацию относительно перенесения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии.

Отвечая на вопрос, почему запланированный саммит в Будапеште не состоится, Трамп отметил, что не хочет проводить “бесполезную встречу”.

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в Белом доме.

Трамп прокомментировал отмену встречи с Путиным

— Нет, я не хотел бы проводить бесполезную встречу. Я не хотел бы тратить время. Мы добились всех этих больших мирных соглашений и твердых договоренностей. Я сказал: выйдите на линию фронта, отступайте и идите домой, — заявил Трамп.

На вопрос, что заставило его изменить мнение о встрече с Путиным, Трамп ответил, что даст ответ в течение двух дней.

— Многое произошло на фронте между Украиной и Россией, мы сообщим вам в течение двух следующих дней о том, что мы делаем, — сказал Трамп.

На вопрос, возможно ли все же прекращение огня, Трамп ответил “да”.

— Это жестокая война. Затрагивает ли она нас? Мы продаем оружие НАТО, а они дают его Украине. Она никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Но она произошла, и я вмешался и увидел, что могу погасить это. Она не затрагивает нас, потому что мы не теряем там солдат. Когда я впервые вмешался, это могло закончиться. Но она не заканчивается и может закончиться третьей мировой войной. Это действительно вышло из-под контроля, — отметил он.

Президент США подчеркнул, что война должна прекратиться вдоль текущих линий фронта, и выразил сожаление, что стороны не готовы договориться об условиях завершения конфликта.

— Вернитесь на линию фронта, линию боевых действий. Отступите и возвращайтесь домой, и все возьмите паузу, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга, — сказал он.

Что известно о саммите в Будапеште

На прошлой неделе президенты США и РФ договорились встретиться в Будапеште после телефонного разговора, который Трамп назвал “чрезвычайно продуктивным”.

Американский лидер предположил, что встреча могла бы состояться в течение двух недель, хотя конкретная дата не была определена.

Похоже, что эти планы теперь отменены — встреча отложена из-за жесткой позиции России относительно войны в Украине.

Представитель Белого дома сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор во вторник.

Этот разговор охарактеризовали как “продуктивный”, но представитель добавил, что пока нет планов по встрече президентов “в ближайшем будущем”.

Последняя встреча Трампа и Путина состоялась в августе на Аляске, но она не привела к какому-либо реальному прогрессу в направлении прекращения огня.

О намерениях провести саммит в Будапеште было объявлено незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы добиться одобрения передачи дальнобойных ракет Tomahawk.

