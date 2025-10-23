Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его страна присоединится к инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для поддержки Украины.

Об этом глава правительства сообщил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает El País.

Испания присоединится к инициативе PURL

Испания присоединится к программе закупки вооружения в США, которую НАТО запустило несколько месяцев назад.

Педро Санчес подчеркнул, что как член Блока Испания последовательно поддерживает Украину и будет участвовать в совместном механизме поставки оружия.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал Испанию за недостаточные оборонные расходы.

Накануне он снова раскритиковал Мадрид, назвав страну «не командным игроком», а ранее даже предлагал исключить Испанию из НАТО.

Кроме того, 15 октября Трамп пригрозил ввести торговые санкции из-за отказа испанского правительства повысить военный бюджет до 5% ВВП.

В ответ премьер заявил, что за время его руководства страна стабильно увеличивает финансирование обороны.

Он также напомнил, что именно предыдущее правительство не выполняло союзнические обязательства.

— Президент Трамп хорошо знает, что с начала моего премьерства Испания не только выполняет свои обещания, но и наверстывает то, что не сделали предыдущие администрации — в частности правительство Народной партии, — подчеркнул Санчес.

Напомним, что уже более половины стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины за счет союзников.

