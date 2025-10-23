Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його країна приєднається до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для підтримки України.

Про це глава уряду повідомив перед початком саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє El País.

Іспанія приєднається до ініціативи PURL

Іспанія долучиться до програми закупівлі озброєння у США, яку НАТО започаткувало кілька місяців тому.

Зараз дивляться

Педро Санчес наголосив, що як член Блоку Іспанія послідовно підтримує Україну та братиме участь у спільному механізмі постачання зброї.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово дорікав Іспанії за недостатні оборонні видатки.

Напередодні він знову розкритикував Мадрид, назвавши країну “не командним гравцем”, а раніше навіть пропонував виключити Іспанію з НАТО.

Крім того, 15 жовтня Трамп пригрозив запровадити торговельні санкції через відмову іспанського уряду підвищити військовий бюджет до 5% ВВП.

У відповідь прем’єр заявив, що за час його керівництва країна стабільно збільшує фінансування оборони.

Він також нагадав, що саме попередній уряд не виконував союзницькі зобов’язання.

— Президент Трамп добре знає, що від початку мого прем’єрства Іспанія не лише виконує свої обіцянки, а й надолужує те, що не зробили попередні адміністрації — зокрема уряд Народної партії, — наголосив Санчес.

Нагадаємо, що вже понад половина країн-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL щодо закупівлі американського озброєння для України коштом союзників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.