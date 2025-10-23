Премьер-министр Индии Нарендра Моди пропустит региональный саммит лидеров АСЕАН в Куала-Лумпуре, из-за чего пропустит возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Моди не приедет на АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил в Facebook, что ему позвонил Моди и сообщил, что не приедет на саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но присоединится онлайн.

– Он объявил, что будет участвовать онлайн, поскольку в это время в Индии еще будут продолжаться празднования Дипавали. Я уважаю это решение и поздравляю его и весь народ Индии с Дипавали, – сказал Анвар.

Индия и США оказались в торговом споре после того, как Трамп ввел 50% пошлину на экспорт южноазиатской страны, частично чтобы наказать ее за покупку нефти в России.

Ранее Трамп заявил, что разговаривал с Моди, который заверил его, что Индия сократит закупки российского сырья. Однако Нью-Дели не подтвердило, что выполнит требования Вашингтона.

Местные индийские СМИ писали, что Моди вряд ли поедет в Малайзию из-за проблем с графиком и, вероятно, его будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

