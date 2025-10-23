Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пропустить регіональний саміт лідерів АСЕАН у Куала-Лумпурі, через що пропустить можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Bloomberg.

Моді не приїде на АСЕАН

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім повідомив у Facebook, що йому зателефонував Моді та повідомив, що не приїде на саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), але доєднається онлайн.

– Він оголосив, що братиме участь онлайн, оскільки в цей час в Індії ще триватимуть святкування Діпавалі. Я поважаю це рішення і вітаю його та весь народ Індії з Діпавалі, – сказав Анвар.

Індія та США опинилися в торговельній суперечці після того, як Трамп запровадив 50% мита на експорт південноазіатської країни, частково щоб покарати її за купівлю нафти в Росії.

Раніше Трамп заявив, що розмовляв з Моді, який запевнив його, що Індія скоротить закупівлі російської сировини. Проте Нью-Делі не підтвердило , що виконає вимоги Вашингтону.

Місцеві індійські ЗМІ писали, що Моді навряд чи поїде до Малайзії через проблеми з графіком і, ймовірно, його представлятиме міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар.

