Индия отвергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что Нью-Дели якобы согласилось прекратить покупать российскую нефть.

CNN считает, что вопрос импорта российской нефти в Индию вряд ли будет решен в ближайшее время.

Заявление Трампа об импорте нефти

В среду Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил, что Индия не будет покупать российскую нефть, которая является объектом американских санкций.

Однако на следующий день спикер МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что ему ничего не известно о каком-либо разговоре между Трампом и Моди, а также о каких-либо заверениях индийского лидера о том, что страна прекратит покупать российскую нефть.

Ранее в тот же день министерство иностранных дел Индии заявило, что страна является значительным импортером нефти и газа, не называя Россию и не упоминая о якобы заверениях Моди.

– Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок является двумя основными целями нашей энергетической политики. Это включает расширение источников поставок энергоносителей и их диверсификацию в соответствии с рыночными условиями, – говорится в заявлении МИД Индии.

Индия имеет тесные связи с Кремлем, и российский диктатор Владимир Путин позже в этом году должен посетить страну. На сегодняшний день Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Напомним, что вторжение России в Украину привело к массовым санкциям против нефтяной промышленности РФ и, как следствие, к падению цен.

В течение нескольких месяцев Нью-Дели сопротивлялся призывам Трампа прекратить покупать российскую нефть, заявляя, что не поступится энергетическими потребностями своей экономики.

В августе Трамп объявил о дополнительном 25-процентном таможенном тарифе на Индию в качестве штрафа за импорт российской нефти и газа, добавив его к ранее объявленной 25-процентной ставке тарифа.

Закупка Индией нефти

Индии будет крайне сложно внезапно прекратить покупать нефть у России. Только за первые девять месяцев этого года Россия экспортировала примерно 1,7–1,8 млн баррелей в день.

— Я не думаю, что Индия может отказаться от покупки российской нефти за одну ночь. Объемы слишком велики. Заменить эти объемы на спотовом рынке — задача не из легких. Помимо огромных объемов, разница в качестве нефти и выходе нефтепродуктов делает замену далеко не простым обменом один к одному, — сказала Мую Сю, старший аналитик по нефти в торговой разведывательной фирме Kpler.

Данные Kpler показывают, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии сократили закупки российской нефти в последние месяцы, а вот некоторые частные компании наоборот — увеличили объемы закупок.

По данным Kpler, госкомпания Indian Oil Corporation Limited купила 10,35 млн баррелей российской нефти в январе по сравнению с 4,62 млн баррелей в сентябре. А в октябре Indian Oil Corporation Limited закупила 7,03 млн баррелей.

