Санкции США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл вызвали обвал их акций.

Акции ведущих российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл резко обесценились на фоне введения санкций США против них и их дочерних структур. Совокупные потери составляют несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Акции компаний Роснефть и Лукойл обвалились

Согласно данным биржи, за два дня общая капитализация обеих компаний сократилась на 424 млрд рублей (примерно $5,2 млрд). Акции Роснефти упали на 3%, что привело к потере около $1,56 млрд.

Ценные бумаги Лукойла снизились еще существеннее — на 7,2%, из-за чего компания потеряла $3,66 млрд.

Владелец Лукойла, российский миллиардер Вагит Алекперов, за два дня потерял более 83 млрд рублей (около $1 млрд).

Издание отмечает, что это только начало проблем: Роснефть и Лукойл могут столкнуться с потерей контрагентов и позиций на внешних рынках.

В течение этого года обе компании уже несколько раз сообщали о существенном падении прибыльности — прибыль Роснефти сократилась в три раза, а Лукойла — в два раза.

Американские санкции создали риски для поставок нефти: Роснефть может потерять индийский рынок, а Лукойл — возможности осуществлять трейдинговые операции в Дубае.

Под ограничения попали не только головные компании, но и 36 их дочерних структур, что практически исключает возможность обойти санкции.

— Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты, вероятно, расширятся, — сказал изданию директор по инвестициям Astra Asset Management Дмитрий Полевой.

Индийские и китайские компании отказались от российской нефти

На фоне санкций крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries приобрел миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США, после чего 24 октября фактически подтвердил отказ от дальнейших закупок российского сырья.

Кроме того, китайские государственные нефтяные компании временно приостановили морские закупки российской нефти после объявления масштабных санкций США против Роснефти и Лукойла. Речь идет об остановке поставок не менее 500 тыс. баррелей в день.

Напомним, в ночь на 23 октября США объявили о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и Лукойла.

Ограничения коснулись как головных предприятий, так и 36 их дочерних структур.

По словам американской стороны, цель санкций — заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

