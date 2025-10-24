Акції провідних російських нафтових компаній Роснефть і Лукойл різко знецінилися на тлі запровадження санкцій США проти них і їхніх дочірніх структур. Сукупні втрати становлять кілька мільярдів доларів.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Акції компаній Роснефть та Лукойл обвалилися

Згідно з даними біржі, за два дні загальна капіталізація обох компаній скоротилася на 424 млрд рублів (приблизно $5,2 млрд). Акції Роснефти впали на 3%, що призвело до втрати близько $1,56 млрд.

Цінні папери Лукойлу знизилися ще суттєвіше – на 7,2%, через що компанія втратила $3,66 млрд.

Власник Лукойлу російський мільярдер Вагіт Алекперов за два дні втратив понад 83 млрд рублів (близько $1 млрд).

Видання зазначає, що це лише початок проблем: Роснефть і Лукойл можуть зіткнутися з втратою контрагентів та позицій на зовнішніх ринках.

Протягом цього року обидві компанії вже кілька разів повідомляли про суттєве падіння прибутковості – прибуток Роснефть скоротився утричі, а Лукойлу – удвічі.

Американські санкції створили ризики для постачання нафти: Роснефть може втратити індійський ринок, а Лукойл – можливості здійснювати трейдингові операції в Дубаї.

Під обмеження потрапили не лише головні компанії, а й 36 їхніх дочірніх структур, що практично виключає можливість обійти санкції.

– Експортні обсяги можуть знизитися, поки логістика буде перебудовуватися, а дисконти, ймовірно, розширяться, – сказав виданню директор з інвестицій Astra Asset Management Дмитро Польовий.

Індійські на китайські компанії відмовилися від російської нафти

На тлі санкцій найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries придбав мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу та США, після чого 24 жовтня фактично підтвердив відмову від подальших закупівель російської сировини.

Крім того, китайські державні нафтові компанії тимчасово припинили морські закупівлі російської нафти після оголошення масштабних санкцій США проти Роснефти та Лукойлу. Йдеться про зупинку постачань щонайменше 500 тис. барелів на день.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня США оголосили про санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – Роснефти та Лукойлу.

Обмеження охопили як головні підприємства, так і 36 їхніх дочірніх структур.

За словами американської сторони, мета санкцій – змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів із Україною.

