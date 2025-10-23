Изменят ли новые санкции США позицию Путина и что будет с российской нефтью – мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против крупнейших энергетических гигантов России – государственной Роснефти и частной Лукойл.

Ограничения распространяются также на более чем 30 дочерних структур обеих компаний. Это первые санкции США против России, введенные администрацией Дональда Трампа с тех пор, как он занял пост президента в январе.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции необходимы из-за отказа кремлевского диктатора Путина прекратить войну, а компании, против которых они введены, несут ответственность за финансирование военной машины Москвы. К тому же США готовы прибегнуть к дальнейшим мерам.

Дональд Трамп назвал эти санкции чрезвычайными.

Факты ICTV разбирались, будут ли эффективными новые санкции США против российских нефтяных компаний и почему Трамп вводит их именно сейчас.

Что изменилось в позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно подталкивал Кремль к мирным переговорам, давал Путину время, чтобы тот продемонстрировал реальное желание закончить войну. Но каждый раз после очередного общения с российским лидером американский президент заявлял, что разочарован им, ведь тот не проявляет никакого стремления к миру.

Разочарование Трампа в отношении России усилилось после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 20 октября.

По данным издания Axios, разговор завершился безрезультатно. В Белом доме считают, что россияне сейчас не в том положении, чтобы договариваться о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина в Будапеште.

По мнению политического эксперта, доцента КНУ имени Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, в этой ситуации Дональд Трамп, вероятно, пришел к выводу, что будет выглядеть довольно жалко, и поэтому ищет другие механизмы давления на Россию.

– Трамп ранее предлагал России два пути решения: короткий и длинный. Короткий – когда все садятся за стол и договариваются о прекращении войны. Длинный – когда Штаты вводят пошлины, санкции и т.д. Россия выбрала длинный путь, и Трамп больше не может это вытягивать. Для него это выглядит очень критично, – говорит политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, стоит также учитывать внутреннюю социологию: три четверти американцев считают, что с Россией нужно обращаться жестче. К тому же у Трампа сейчас самый низкий рейтинг за оба президентских срока. А еще сейчас при Трампе самый длинный срок шатдауна среди американских президентов.

– Во время первого президентского срока Трампа шатдаун длился более 30 дней. Сейчас же второму шатдауну конца не видно. Кроме того, вскоре стартуют промежуточные выборы в Конгресс, а позиции Трампа очень слабы. Поэтому, думаю, внутренняя ситуация повлияла на президента, и он ввел эти санкции против РФ, – отмечает политолог.

Приведут ли санкции к изменениям в поведении Путина

По мнению Игоря Рейтеровича, вряд ли. Санкции не дадут эффекта сразу – они начнут действовать постепенно. Некоторые прогнозируют, что примерно с третьего месяца ограничения могут ощутимо ударить по российской экономике.

К тому же Дональд Трамп вряд ли отменит санкции, пока не начнутся реальные переговоры о мире.

Сигнал для Китая

По словам Игоря Рейтеровича, все, что Трамп делает в контексте российско-украинской войны, он делает с прицелом на Китай.

Вполне возможен сценарий, по которому Дональд Трамп сначала встречается с Путиным, они договариваются о прекращении огня, а после этого американский президент отправляется в Китай.

Там Трамп может обратиться к Си Цзиньпину так: “Видишь, я заставил твоего вассала согласиться на мир. Теперь договариваемся с позиции силы!”

– Но о мире договориться не удалось. Поэтому Дональд Трамп может приехать с другим сценарием: Я ввел санкции против РФ. Я знаю, что ты покупаешь у россиян нефть. Давай не будешь покупать? Си Цзиньпин может сказать Трампу «до свидания», то есть не откажется от российской нефти. Но в обмен на это Трамп может выторговать у него давление на Путина, чтобы тот все-таки завершил войну, – говорит политолог.

При любом сценарии Трамп усилил свою позицию перед встречей с Си на следующей неделе.

– Первый вариант для Трампа, конечно, был бы более перспективным, но и второй тоже неплохой. Китай не будет увеличивать закупки российской нефти, потому что ее просто некуда девать, – объясняет Игорь Рейтерович.

По мнению кандидата экономических наук, главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Китай может уменьшить закупки российской нефти, но будет делать это незаметно, чтобы не продемонстрировать слабость перед США.

– Любая страна, которая считает себя одним из лидеров мира, никогда не будет делать что-то, что будет выглядеть как прогибание под США, – объясняет Иван Ус.

По его мнению, альтернативой российской нефти может стать нефть из стран Персидского залива – в частности, Саудовской Аравии, Катара (союзника США вне НАТО), а также Объединенных Арабских Эмиратов.

Продолжат ли страны покупать российскую нефть

Индия продолжает покупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах. В то же время появляются слухи, что Нью-Дели готов рискнуть — продолжить закупки на прежнем уровне, даже подвергаясь американским санкциям. Но при одном условии: если Россия позволит развернуть в Индии производство систем ПВО С-400 и С-500.

По словам Игоря Рейтеровича, на это Россия никогда не согласится, ведь такое разрешение означало бы полную передачу технологий.

Здесь, по словам эксперта, Трамп может “подыграть” — предложить Индии купить американские ЗРК Patriot.

Когда реально заработают санкции против Роснефти и Лукойла

По словам Ивана Уса, новые санкции США против России совпали по времени с принятием 19-го пакета санкций ЕС. Европейцы утвердили его еще в сентябре, а окончательно одобрили 23 октября.

Эксперт отмечает, что у Европы до сих пор недостаточно опыта и эффективных механизмов контроля за соблюдением санкций, тогда как у США такой опыт есть. Поэтому вполне возможно, что именно Вашингтон будет координировать контроль за их выполнением.

– Стоит заметить, что Роснефть – это государственная компания, а Лукойл – частная. И санкциями против них Штаты показывают, что им все равно, кто владелец – проблемы будут у всех, – говорит Иван Ус.

Самым строгим шагом, который США могут сделать в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть, является запрет на использование доллара для расчетов.

– Доллар США составляет 43% всех международных расчетов. Да, страны могут перейти на другие валюты, но это может вызвать серьезные трудности не только в отношениях с Европейским Союзом, но и с Соединенными Штатами, – объясняет экономист.

По его словам, пока США не вводили собственные санкции, многие страны считали, что ограничения можно игнорировать.

