Российский диктатор Владимир Путин боится очередного переворота в стране, поскольку позиции Кремля начинают слабеть, а президент США Дональд Трамп только “закручивает гайки”.

Почему Путин боится переворота в России

Как пишет The Telegraph, в Кремле царят панические настроения, поскольку там “заканчиваются карты для продолжения игры”.

По данным издания, в октябре Федеральная служба безопасности России возбудила против бизнесмена Михаила Ходорковского и членов Антивоенного комитета России дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.

— Похоже, Путин снова считает Ходорковского угрозой, — обратила внимание автор материала Мелисса Лоуфорд.

Сам бизнесмен назвал обвинения против него ложью.

Старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Гербст предположил, что этот шаг свидетельствует о том, что Кремль впадает в паранойю.

По его мнению, Путин ищет врагов, чтобы обеспечить свой режим.

Как объяснила автор материала, у российского диктатора есть много причин для переживаний.

Среди них — начало обвала российской экономики и парализация бизнеса из-за высоких процентных ставок. В Министерстве экономического развития России предупреждают о нахождении на грани рецессии.

В то же время Украина активно наращивает темпы атак дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов, а президент США “закрутил гайки” введением санкций против двух нефтяных компаний РФ — Лукойл и Роснефть.

Кроме того, в России надвигается банковский кризис. До сих пор российская экономика сохраняла устойчивость благодаря тому, что Кремль заставлял банки кредитовать оборонные предприятия без традиционных проверок кредитоспособности.

В издании констатировали, что у Российской Федерации закончились деньги на ведение войны против Украины. В то же время украинские атаки по РФ привели к резкому скачку цен на бензин и дефициту топлива.

Автор материала напомнила, что Путин уже сталкивался с попытками переворота в июне 2023 года, когда глава частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин организовал безрезультатный мятеж.

