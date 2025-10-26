Специальный представитель кремлевского диктатора Владимира Путина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев является пропагандистом РФ, который лжет о санкциях.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Face the Nation на CBS News.

Бессент назвал Дмитриева российским пропагандистом

По словам министра финансов США, Россия сразу почувствует боль после введенных американских санкций.

Он обратил внимание, что Индия полностью прекратила закупки российской нефти, а многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились.

— Маргарет (журналистка Бреннан, — Ред.), вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он скажет?, — спросил Бессент.

Как утверждает министр финансов США, Россия имеет экономику военного времени, то есть рост почти нулевой.

Он обратил внимание, что инфляция в России составляет более 20%, поэтому действия США стимулируют российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Как пояснил министр, именно нефть финансирует российскую военную машину. По его мнению, США могут существенно уменьшить ее доходы.

Скотт Бессент предположил, что кампания максимального давления, которую пытается реализовать президент США Дональд Трамп, сработает.

— Если вы пересмотрите каждый тезис россиян, они используют слова: мы иммунизировали экономику. Они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом, — обратил внимание он.

Бессент считает, что это может привести к падению российской экономики еще на 20 или 30%.

По словам министра, президента США Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Однако глава Белого дома сделал смелый маневр, а затем СМИ процитировали российского пропагандиста, резюмировал Скотт Бессент.

