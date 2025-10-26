Російський диктатор Володимир Путін боїться чергового перевороту в країні, оскільки позиції Кремля починають слабнути, а президент США Дональд Трамп лише “закручує гайки”.

Чому Путін боїться перевороту в Росії

Як пише The Telegraph, у Кремлі панують панічні настрої, оскільки там “закінчуються карти для продовження гри”.

За даними видання, у жовтні Федеральна служба безпеки Росії порушила проти бізнесмена Михайла Ходорковського та членів Антивоєнного комітету Росії справу про насильницьке захоплення влади та створення терористичної спільноти.

– Схоже, Путін знову вважає Ходорковського загрозою, – звернула увагу авторка матеріалу Мелісса Лоуфорд.

Сам бізнесмен назвав звинувачення проти нього брехнею.

Старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що цей крок свідчить про те, що Кремль впадає в параною.

На його думку, Путін шукає ворогів, щоб забезпечити свій режим.

Як пояснила авторка матеріалу, в російського диктатора є багато причин для переживання.

Серед них – початок обвалу російської економіки та паралізування бізнесу через високі відсоткові ставки. У Міністерстві економічного розвитку Росії попереджають про перебування на межі рецесії.

Водночас Україна активно нарощує темпи атак дронів проти російських нафтопереробних заводів, а президент США “закрутив гайки” запровадженням санкцій проти двох нафтових компаній РФ – Лукойл і Роснефть.

Крім цього, у Росії насувається банківська криза. Дотепер російська економіка зберігала стійкість через те, що Кремль змушував банки кредитувати оборонні підприємства без традиційних перевірок кредитоспроможності.

У виданні констатували, що у Російської Федерації закінчилися гроші на ведення війни проти України. Водночас українські атаки по РФ призвели до різкого стрибка цін на бензин і дефіциту палива.

Авторка матеріалу пригадала, що Путін уже стикався зі спробами перевороту в червні 2023 року, коли ватажок приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин організував безрезультатний заколот.

