Візит спеціального представника кремлівського диктатора Володимира Путіна, генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва у США є провальним.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Андрій Коваленко.

Коваленко про візит Дмитрієва у США

Андрій Коваленко вважає візит Дмитрієва у Сполучені Штати Америки провальним, оскільки у нього не було жодних впливових зустрічей, окрім інтервʼю.

Керівник Центру протидії дезінформації звернув увагу, що мета візиту полягала у недопущенні посилення американських санкцій, особливо тих, які стосуються криптовалют.

На думку Коваленка, російський диктатор Путін хоче воювати далі проти України, тому просить не посилювати санкції. На його думку, Росія – це країна, до якої важко доходить певна думка.

Також Кирило Дмитрієв повідомив в Instagram, що привіз на переговори до США цукерки із цитатами російського диктатора Володимира Путіна.

– Продовжуємо діалог Росія – США, – так Дмитрієв підписав допис, на якому були зображені цукерки.

Спецпредставник російського диктатора показав солодощі із цитатами Путіна, які він привіз до Вашингтону. Зокрема, там були цитати про те, що нібито Російська Федерація не кидає своїх.

