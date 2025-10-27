Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Он попытается защитить Венгрию от последствий американских санкций, введенных против российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас смотрят

Встреча Орбана и Трампа: что известно

Венгрия в значительной степени зависит от Москвы в поставках нефти и газа.

В отличие от большинства стран ЕС, которые после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году пытаются уменьшить зависимость от российских энергоносителей, Будапешт, наоборот, увеличил закупки.

Такая зависимость теперь может представлять угрозу для энергетической безопасности Венгрии.

Как известно, США на прошлой неделе ввели санкции против крупнейших российских нефтедобывающих компаний, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по Украине.

Кроме того, ЕС решил полностью запретить финансовые операции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями — Роснефть и Газпром нефть — а также принял решение о запрете импорта сжиженного природного газа из России с 2027 года.

— Вскоре я буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом. Мы попробуем найти выход, особенно для Венгрии, — сказал Орбан в интервью итальянской газете La Repubblica в понедельник во время визита в Рим.

По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, встреча Трампа и Орбана в Вашингтоне запланирована на вторую половину следующей недели, хотя точную дату он не назвал.

Альтернативный нефтепровод для Венгрии

Венгерское правительство пытается убедить администрацию США, что из-за своего континентального расположения страна не имеет другого выбора, кроме как импортировать нефть из России.

При этом существует альтернативный нефтепровод, соединяющий Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию. Трамп, который имеет тесные отношения с Орбаном, в последнее время начал частично признавать аргументы венгерского лидера.

Сейчас не ясно, какова позиция администрации США после того, как на прошлой неделе были введены санкции против российской нефти.

В выходные американский дипломат прямо отверг утверждение Будапешта об отсутствии альтернатив.

— Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не сделала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей, — заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News в воскресенье.

По его словам, США продолжат работать с Венгрией, Хорватией и другими странами, которые могут помочь постепенно отказаться от зависимости от российской энергии.

Именно этого Орбан и пытается избежать. Правительство в Будапеште настаивает, что стране нужны российские энергоносители, чтобы удерживать низкие цены на энергию для населения.

Это особенно важно в преддверии выборов следующего года, потому что партия Орбана уступает растущему оппозиционному движению, а вопрос стоимости жизни является главной заботой избирателей.

Орбан постоянно преуменьшает значение альтернативного нефтепровода через Хорватию, ссылаясь на более высокие затраты и ограниченную пропускную способность.

Хорватия, в свою очередь, заявляет, что мощности трубопровода достаточно, чтобы обеспечить нефтью и Венгрию, и Словакию, где расположены нефтеперерабатывающие заводы венгерской энергетической компании Mol Nyrt.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.