Нидерланды примут начальный этап создания Специального трибунала по преступлениям агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Участие Нидерландов в Спецтрибунале по преступлению агрессии

Как объяснил нидерландский министр, сейчас важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций.

По его мнению, важно не забывать о стремлении к справедливости, обеспечении ответственности за самые серьезные преступления, совершенные против украинского народа и нашего государства.

— Справедливость нужна для тысяч убитых или раненых, миллионов перемещенных лиц, невинных детей, депортированных в Россию, чья судьба до сих пор неизвестна, — обратил внимание он.

По словам Дэвида ван Вила, Нидерланды будут принимающей страной для первоначального создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

В то же время Нидерланды вместе с Украиной и международными партнерами будут работать над разработкой основополагающей архитектуры трибунала, чтобы проложить путь для дальнейшего этапа уголовного расследования и преследования.

Кроме этого, Нидерланды считают, что Россия должна возместить Украине причиненный ущерб, поэтому поддерживают использование замороженных активов в качестве займа, сказал Дэвид ван Вил.

Источник : Суспільне

