Нідерланди приймуть початковий етап створення Спеціального трибуналу про злочини агресії Російської Федерації проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Участь Нідерландів у Спецтрибуналі щодо злочину агресії

Як пояснив нідерландський міністр, зараз важливо підтримувати Україну та продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій.

На його думку, важливо не забувати про прагнення до справедливості, забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини, скоєні проти українського народу та нашої держави.

– Справедливість потрібна для тисяч убитих або поранених, мільйонів переміщених осіб, невинних дітей, депортованих до Росії, чия доля досі невідома, – звернув увагу він.

За словами Девіда ван Віла, Нідерланди будуть приймальною країною для початкового створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Водночас Нідерланди разом з Україною та міжнародними партнерами працюватимуть над розробленням основоположної архітектури трибуналу, щоб прокласти шлях для подальшого етапу з кримінального розслідування та переслідування.

Крім цього, Нідерланди вважають, що Росія повинна відшкодувати Україні завдані збитки, тому підтримують використання заморожених активів як позику, сказав Девід ван Віл.

Джерело : Суспільне

