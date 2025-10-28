Нидерланды выделяют Украине 25 млн евро на поддержку энергосистемы Украины, сообщил глава МИД страны Давид ван Вил.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в соцсети Х объявил о выделении средств на поддержку энергосистемы Украины.

Он написал о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины. Так, 10 млн евро будет выделено в Энергетический фонд Украины, еще 10 млн евро – в Европейский банк реконструкции и развития, 5 млн евро – на импорт газа, сообщил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД Нидерландов.

Кроме того, он подчеркнул, что сильное давление на РФ является жизненно важным.

Поэтому он объявил, что Нидерланды будут принимать начальные этапы создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

— Мы должны обеспечить, чтобы военные преступления России не остались безнаказанными, — добавил глава МИД Нидерландов.

Напомним, что в Киеве с визитом находится глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил. Он прибыл в столицу с главным посланием о полной поддержке Украины в борьбе с российским агрессором.

