Думал, что будет легко – Трамп о завершении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Украиной и Россией рано или поздно будет урегулирован.
Об этом говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома.
Трамп прокомментировал войну в Украине
По его словам, это единственный конфликт среди всех, в которых он участвовал, который до сих пор не завершен.
—Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, который пока не урегулирован — Россия и Украина, — отметил Трамп.
Он добавил, что сначала считал, что урегулировать ситуацию будет легко из-за его теплых отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Оказалось, не все так просто. Но все равно это будет сделано, — подчеркнул президент США.
Недавно Дональд Трамп ввел жесткие санкции против российских энергетических компаний Лукойл и Роснефть, а также их дочерних структур. Ограничения запрещают любые транзакции с подсанкционными компаниями.
Эксперты прогнозируют, что эффект санкций станет заметным примерно с третьего месяца после их введения.
Однако сам Трамп заявлял, что ощутимый эффект можно будет увидеть через полгода.
Также глава Белого дома отменил запланированную встречу с Путиным, объяснив это так:
— Мне показалось, что мы не движемся в правильном направлении, поэтому встреча была отменена. Каждый раз наши разговоры продуктивны, но не приводят к конкретному результату.