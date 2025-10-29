Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Украиной и Россией рано или поздно будет урегулирован.

Об этом говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома.

Трамп прокомментировал войну в Украине

По его словам, это единственный конфликт среди всех, в которых он участвовал, который до сих пор не завершен.

—Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, который пока не урегулирован — Россия и Украина, — отметил Трамп.

Он добавил, что сначала считал, что урегулировать ситуацию будет легко из-за его теплых отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Оказалось, не все так просто. Но все равно это будет сделано, — подчеркнул президент США.

Недавно Дональд Трамп ввел жесткие санкции против российских энергетических компаний Лукойл и Роснефть, а также их дочерних структур. Ограничения запрещают любые транзакции с подсанкционными компаниями.

Эксперты прогнозируют, что эффект санкций станет заметным примерно с третьего месяца после их введения.

Однако сам Трамп заявлял, что ощутимый эффект можно будет увидеть через полгода.

Также глава Белого дома отменил запланированную встречу с Путиным, объяснив это так:

— Мне показалось, что мы не движемся в правильном направлении, поэтому встреча была отменена. Каждый раз наши разговоры продуктивны, но не приводят к конкретному результату.

