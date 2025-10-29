Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Україною та Росією рано чи пізно буде врегульований.

Про це йдеться у заяві Трампа на сайті Білого дому.

Трамп прокоментував війну в Україні

За його словами, це єдиний конфлікт серед усіх, у яких він брав участь, що досі не завершений.

—Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований – Росія та Україна, – зазначив Трамп.

Він додав, що спочатку вважав, що врегулювати ситуацію буде легко через його теплі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.

— Виявилося, не все так просто. Але все одно це буде зроблено, – наголосив президент США.

Нещодавно Дональд Трамп запровадив жорсткі санкції проти російських енергетичних компаній Лукойл та Роснефть, а також їхніх дочірніх структур. Обмеження забороняють будь-які транзакції з підсанкційними компаніями.

Експерти прогнозують, що ефект санкцій стане помітним приблизно з третього місяця після їх запровадження.

Однак сам Трамп заявляв, що відчутний ефект можна буде побачити через пів року.

Також глава Білого дому скасував заплановану зустріч із Путіним, пояснивши це так:

— Мені здалося, що ми не рухаємося в правильному напрямку, тому зустріч було скасовано. Щоразу наші розмови продуктивні, але не приводять до конкретного результату.

