Думав, що буде легко – Трамп про завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Україною та Росією рано чи пізно буде врегульований.
Про це йдеться у заяві Трампа на сайті Білого дому.
Трамп прокоментував війну в Україні
За його словами, це єдиний конфлікт серед усіх, у яких він брав участь, що досі не завершений.
—Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований – Росія та Україна, – зазначив Трамп.
Він додав, що спочатку вважав, що врегулювати ситуацію буде легко через його теплі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.
— Виявилося, не все так просто. Але все одно це буде зроблено, – наголосив президент США.
Нещодавно Дональд Трамп запровадив жорсткі санкції проти російських енергетичних компаній Лукойл та Роснефть, а також їхніх дочірніх структур. Обмеження забороняють будь-які транзакції з підсанкційними компаніями.
Експерти прогнозують, що ефект санкцій стане помітним приблизно з третього місяця після їх запровадження.
Однак сам Трамп заявляв, що відчутний ефект можна буде побачити через пів року.
Також глава Білого дому скасував заплановану зустріч із Путіним, пояснивши це так:
— Мені здалося, що ми не рухаємося в правильному напрямку, тому зустріч було скасовано. Щоразу наші розмови продуктивні, але не приводять до конкретного результату.