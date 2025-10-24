В течение полугода станет понятно, как новые американские санкции повлияют на экономику России.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время выступления в Белом доме.

Заявление Трампа о санкциях против России

Журналисты во время общения с Дональдом Трампом отметили: президент РФ Владимир Путин считает, что введенные накануне санкции против «Роснефти» и «Лукойла» не имеют эффекта.

Глава Соединенных Штатов же убежден, что для этого нужно время.

– Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится, – сказал Дональд Трамп.

Напомним, что накануне, 23 октября, стало известно, что администрация США ввела санкции против крупнейших энергетических компаний России — государственной Роснефти и частной Лукойл.

Ограничения коснулись также более 30 их дочерних предприятий.

Санкции призваны ограничить финансирование российской военной машины и являются первыми такого уровня за время президентства Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что ограничения применены из-за отказа Кремля прекратить войну, а компании несут ответственность за поставки ресурсов для войны.

— Путин отказывается прекратить войну, а компании, против которых введены санкции, напрямую финансируют агрессию, — подчеркнул Бессент.

Эксперты сходятся во мнении, что эффект от санкций будет постепенным и не проявится сразу.

В частности, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что ограничения могут ощутимо повлиять на российскую экономику примерно через три месяца.

Он добавляет, что санкции также усиливают позицию США перед переговорами с Китаем о влиянии на Россию.

Экономист Иван Ус подчеркивает, что одновременность американских санкций с 19-м пакетом санкций ЕС демонстрирует важность международной координации.

По его словам, США могут ограничить использование доллара странами, которые продолжают покупать российскую нефть, что создаст значительные экономические трудности.

