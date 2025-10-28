Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что инициатива PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины, может в течение ближайших месяцев дополнительно привлечь около $2 млрд.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Инициатива PURL может привлечь еще $2 млрд

По словам Уитакера, в рамках механизма PURL “обязательства постепенно выполняются”.

— Еще около $2 млрд или более мы ожидаем привлечь (через PURL. – Ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро, – добавил он.

Дипломат отметил, что на 2026 год в рамках PURL планируют собрать от $12 млрд до $15 млрд, которые будут направлены на закупку критически важного вооружения, необходимого Украине для самообороны и продолжения ведения боев на передовой.

— И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите, в конечном счете, европейского континента, — отметил Витакер.

Напомним, что программа PURL была инициирована президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в июле 2025 года.

Она предусматривает, что страны-члены НАТО покупают американское вооружение для поддержки Украины.

По состоянию на октябрь через PURL удалось собрать $2 млрд.

Во время встречи министров обороны государств-членов НАТО стало известно, что к программе PURL присоединилось подавляющее большинство стран НАТО.

