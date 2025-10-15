Встреча в формате Рамштайн остается важнейшей платформой для координации международной военной помощи Украине. Во время заседания произошло много важных событий, которые повлияют на поддержку ВСУ.

Факты ICTV подвели итоги 31-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Какие итоги встречи Рамштайн-31

— Нам нужны решительные действия, чтобы усилить давление на Россию, чтобы она остановила свою войну, — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в 2026 году Украина сможет построить до 20 млн FPV, ISR и других дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за активное сотрудничество в области дронов-перехватчиков и за предоставление 85 тыс. дронов в этом году.

В то же время Украина подписала важный меморандум с Германией об укреплении оборонного сотрудничества.

Кроме этого, украинская сторона подписала меморандум о Северо-Балтийской инициативе по обеспечению обучением и оснащением Украины на уровне бригады на территории Польши.

Какую помощь получит Украина

На заседании Рамштайн представители 19 стран выразили готовность предоставить Украине новые пакеты военной помощи в рамках PURL, двустороннем формате и других инициативах, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он пояснил, что НАТО четко определяет приоритетом поддержку Украины в борьбе, чтобы все партнеры предоставляли уникальное летальное и нелетальное оружие, включая системы противовоздушной обороны.

По мнению генсека, НАТО должно четко дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что он никогда не сможет победить.

— И я думаю, что сегодня прозвучало четкое сообщение, — подчеркнул Марк Рютте.

Украина получит военную помощь от следующих стран:

Дания – $171 млн на поддержку украинского флота, ремонт танков, обучение военных и бесплатную передачу топлива;

Германия — дополнительные $2 млрд на системы ПВО, в частности, ракеты-перехватчики для Patriot, две дополнительные системы IRIS-T с большим количеством ракет, РЛС, артсистемы с высокоточным оружием, боеприпасы, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи;

Нидерланды — €90 млн на производство разведывательных и ударных дронов;

Эстония — $12 млн на беспилотники, в частности, дроны-перехватчики;

Норвегия — 2 млрд крон на новый пакет военной помощи Украине (через механизм PURL);

Литва — $30 млн на закупку американского оружия для Украины (через механизм PURL).

Также Финляндия сообщила о планах присоединиться к инициативе НАТО по поставкам американского оружия Украине, поэтому в скором времени ожидается новый пакет военной помощи.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Украина получила обязательства 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL.

По его словам, в течение дня количество стран, готовых финансировать эту инициативу, выросло почти втрое. В то же время генсек НАТО не уточнил полный список государств, которые присоединились.

