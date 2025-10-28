Ініціатива PURL може залучити ще $2 млрд для України до кінця року – Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України, може протягом найближчих місяців додатково залучити близько $2 млрд.
Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.
За словами Вітакера, у рамках механізму PURL “зобов’язання поступово виконуються”.
– Ще близько $2 млрд або більше ми очікуємо залучити (через PURL. – Ред.) протягом наступних кількох місяців, і ми сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро, – додав він.
Дипломат зазначив, що на 2026 рік у межах PURL планують зібрати від $12 млрд до $15 млрд, які будуть спрямовані на закупівлю критично важливого озброєння, необхідного Україні для самооборони та продовження ведення боїв на передовій.
– І я думаю, що це ще один приклад того, як Європа активізується, як наші союзники по НАТО тут, на континенті, активізуються і підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту, – зазначив Вітакер.
Нагадаємо, що програма PURL була започаткована президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в липні 2025 року.
Вона передбачає, що країни-члени НАТО купують американське озброєння для підтримки України.
Станом на жовтень через PURL вдалося зібрати $2 млрд.
Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО стало відомо, що до програми PURL долучилася переважна більшість країн НАТО.
Фото: DOD