Компания из Новой Зеландии страховала теневые перевозки нефти из России – Reuters
Новозеландская компания Maritime Mutual в течение нескольких лет страховала танкеры, перевозившие подсанкционную нефть из России и Ирана, на десятки миллиардов долларов.
Об этом говорится в масштабном расследовании агентства Reuters.
Новозеландская компания страховала подсанкционные суда РФ: что известно
Расследование показало, что Maritime Mutual страховала суда, которые помогали в торговле иранской и российской нефтью, предоставляя им необходимое страхование для доступа в международные порты.
По подсчетам исследовательского центра CREA, с момента введения санкций:
- застрахованные Maritime Mutual суда перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сумму не менее $18,2 млрд,
- российскую нефть и продукты — на сумму более $16,7 млрд.
Большинство этих судов относятся к так называемому теневому флоту — танкерам, перевозящим санкционные грузы из Ирана, России и Венесуэлы, скрывая свое местонахождение и подделывая документы.
Страховое покрытие Maritime Mutual позволило этим судам работать в обход международных санкций, направленных на ограничение финансирования военизированных структур Ирана и российского военного бюджета.
По данным агентства, в определенный момент почти каждый шестой танкер из теневого флота, попавший под санкции США, ЕС или Великобритании, имел страхование от Maritime Mutual.
В ответе Reuters Maritime Mutual отрицала какие-либо нарушения, заявив о нулевой терпимости к действиям, противоречащим международным санкциям.
Компания утверждает, что действует в соответствии с жесткими стандартами комплаенса и международного законодательства.
В то же время комментариев по существу расследования Maritime Mutual не предоставила.
Ее основатель Пол Ранкин и члены семьи не ответили на запросы журналистов.