Новозеландская компания Maritime Mutual в течение нескольких лет страховала танкеры, перевозившие подсанкционную нефть из России и Ирана, на десятки миллиардов долларов.

Об этом говорится в масштабном расследовании агентства Reuters.

Новозеландская компания страховала подсанкционные суда РФ: что известно

Расследование показало, что Maritime Mutual страховала суда, которые помогали в торговле иранской и российской нефтью, предоставляя им необходимое страхование для доступа в международные порты.

По подсчетам исследовательского центра CREA, с момента введения санкций:

застрахованные Maritime Mutual суда перевезли иранскую нефть и нефтепродукты на сумму не менее $18,2 млрд,

российскую нефть и продукты — на сумму более $16,7 млрд.

Большинство этих судов относятся к так называемому теневому флоту — танкерам, перевозящим санкционные грузы из Ирана, России и Венесуэлы, скрывая свое местонахождение и подделывая документы.

Страховое покрытие Maritime Mutual позволило этим судам работать в обход международных санкций, направленных на ограничение финансирования военизированных структур Ирана и российского военного бюджета.

По данным агентства, в определенный момент почти каждый шестой танкер из теневого флота, попавший под санкции США, ЕС или Великобритании, имел страхование от Maritime Mutual.

В ответе Reuters Maritime Mutual отрицала какие-либо нарушения, заявив о нулевой терпимости к действиям, противоречащим международным санкциям.

Компания утверждает, что действует в соответствии с жесткими стандартами комплаенса и международного законодательства.

В то же время комментариев по существу расследования Maritime Mutual не предоставила.

Ее основатель Пол Ранкин и члены семьи не ответили на запросы журналистов.

