Новозеландська компанія Maritime Mutual протягом кількох років страхувала танкери, що перевозили підсанкційну нафту з Росії та Ірану, на десятки мільярдів доларів.

Про це йдеться у масштабному розслідуванні агентства Reuters.

Новозеландська компанія страхувала підсанкційні судна РФ: що відомо

Розслідування показало, що Maritime Mutual страхувала судна, які допомагали в торгівлі іранською та російською нафтою, надаючи їм необхідне страхування для доступу в міжнародні порти.

Зараз дивляться

За підрахунками дослідницького центру CREA, з моменту запровадження санкцій:

застраховані Maritime Mutual судна перевезли іранську нафту та нафтопродукти на щонайменше $18,2 млрд,

російську нафту та продукти — на понад $16,7 млрд.

Більшість цих суден належать до так званого тіньового флоту — танкерів, що перевозять санкційні вантажі з Ірану, Росії та Венесуели, приховуючи своє місцеперебування та підробляючи документи.

Страхове покриття Maritime Mutual дало змогу цим суднам працювати в обхід міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування воєнізованих структур Ірану та російського військового бюджету.

За даними агентства, у певний момент майже кожен шостий танкер із тіньового флоту, який потрапив під санкції США, ЄС чи Британії, мав страхування від Maritime Mutual.

У відповіді Reuters Maritime Mutual заперечила будь-які порушення, заявивши про нульову толерантність до дій, що суперечать міжнародним санкціям.

Компанія стверджує, що діє відповідно до жорстких стандартів комплаєнсу та міжнародного законодавства.

Водночас коментарів по суті розслідування Maritime Mutual не надала.

Її засновник Пол Ранкін і члени родини не відповіли на запити журналістів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.