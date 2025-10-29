В Соединенных Штатах рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за все время его пребывания в должности.

Американцы все более критично оценивают его политику, в частности в отношении стоимости жизни.

Об этом говорится в новом опросе Reuters.

Падение рейтинга Трампа

Свежее исследование показало, что рейтинг Дональда Трампа среди населения США опустился до 40%, тогда как в предыдущем опросе с 15-20 октября он составлял 42%.

В то же время растет доля тех, кто не поддерживает политику президента — сейчас их 57%, тогда как в майском опросе таких было 52%.

Особенно критично оценивают действия Трампа по управлению расходами домохозяйств: 63% респондентов недовольны его подходом, что почти вдвое превышает количество тех, кто считает, что он справляется хорошо.

Опрос также показал, что большинство американцев спокойно относятся к длительному шатдауну: 29% отметили, что им все равно или они даже довольны, 20% возмущены, а около половины респондентов — раздражены.

При этом большинство заявили, что приостановка работы правительственных органов существенно не повлияла на их повседневную жизнь.

По данным Reuters, хотя республиканцы Трампа контролируют Конгресс, демократы блокируют законопроекты о финансировании.

Основным предметом споров является продление субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года.

73% опрошенных поддерживают продление субсидий, несмотря на аргументы об увеличении дефицита федерального бюджета.

В исследовании приняли участие более 1 000 взрослых американцев из всех штатов США.

