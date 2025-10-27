Президент США Дональд Трамп заявил, что он “очень быстро” решит кризис между Афганистаном и Пакистаном.

Об этом он сказал в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии, передает AP News.

Трамп заявил, что может примирить Афганистан и Пакистан

– Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я очень быстро решу этот вопрос, – сказал президент США.

Он сделал этот комментарий во время подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, добавив, что лидеры Пакистана – “замечательные люди”.

Сейчас смотрят

Как пишет агентство, две страны находятся в состоянии жесткого спора по вопросам безопасности, и при этом каждая из сторон утверждает, что реагировала на агрессию со стороны другой во время столкновений в начале этого месяца.

Это были самые кровавые бои между ними за последние несколько лет, что стало самой низкой точкой в отношениях между странами, а также вызвало беспокойство в регионе, где стремятся возобновить свою деятельность вооруженные группировки, такие как Аль-Каида.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что тот закрывает глаза на боевиков, которые пересекают границу для совершения нападений, но талибы это отрицают.

Отмечается, что второй раунд переговоров между ними начался в Стамбуле в субботу и был посвящен превращению хрупкого перемирия, достигнутого в начале этого месяца в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.