У Сполучених Штатах рейтинг схвалення президента Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня за весь час його перебування на посаді.

Американці дедалі критичніше оцінюють його політику, зокрема щодо вартості життя.

Про це йдеться у новому опитування Reuters.

Падіння рейтингу Трампа

Свіже дослідження показало, що рейтинг Дональда Трампа серед населення США опустився до 40%, тоді як у попередньому опитуванні з 15–20 жовтня він складав 42%.

Водночас зростає частка тих, хто не підтримує політику президента — зараз їх 57%, тоді як у травневому опитуванні таких було 52%.

Особливо критично оцінюють дії Трампа щодо управління витратами домогосподарств: 63% респондентів незадоволені його підходом, що майже вдвічі перевищує тих, хто вважає, що він справляється добре.

Опитування також показало, що більшість американців спокійно ставляться до тривалого шатдауну: 29% зазначили, що їм байдуже або вони навіть задоволені, 20% обурені, а близько половини респондентів — роздратовані.

При цьому більшість заявили, що призупинення роботи урядових органів суттєво не вплинуло на їхнє повсякденне життя.

За даними Reuters, хоча республіканці Трампа контролюють Конгрес, демократи блокують законопроєкти щодо фінансування.

Основним предметом суперечок є продовження субсидій на медичне страхування, термін дії яких закінчується наприкінці року.

73% опитаних підтримують продовження субсидій, незважаючи на аргументи щодо збільшення дефіциту федерального бюджету.

У дослідженні взяли участь понад 1000 дорослих американців з усіх штатів США.

