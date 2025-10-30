Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скоротити річну квоту на прийом біженців у понад 15 разів – зі 125 тис. до 7,5 тис. осіб.

Більша частина цієї квоти буде відведена для білих південноафриканців, пише CNN.

Причину такого різкого скорочення, яке суттєво відрізняється від ліміту, встановленого за каденції президента-демократа Джо Байдена, адміністрація не назвала.

Видання підкреслює, що нове обмеження завдає чергового удару по багаторічній американській програмі прийому біженців, яка раніше мала підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Конгресі.

На початку президентського терміну Дональд Трамп скасував одну з програм уже в перший день перебування на посаді.

Після цього прийом біженців залишався надзвичайно обмеженим. Частина людей змогла потрапити до США через судові рішення, що дозволяли їм в’їзд під час призупинення програми.

У лютому адміністрація Трампа оголосила про окрему програму для африканерів, аргументуючи це тим, що білі фермери в Південній Африці нібито зазнають дискримінації та насильства у своїй країні.

Уряд ПАР заперечує ці звинувачення.

Через різке зниження кількості прийнятих біженців багато гуманітарних та імміграційних організацій у США були змушені скоротити свої штати.

Експерти попереджають, що в довгостроковій перспективі така політика може серйозно вплинути на подальші імміграційні та гуманітарні ініціативи Сполучених Штатів і загалом на їхню політику щодо біженців.

Днями The New York Times писала, що адміністрація Трампа планує зменшити кількість біженців до історичного мінімуму – 7,5 тис. осіб на рік.

Це рішення фактично закриє можливість переселення для тисяч сімей, які роками очікували на виїзд із таборів у зонах конфліктів, і кардинально змінить гуманітарну політику США.

Демократи в Конгресі звинуватили Білий дім у порушенні закону через відсутність консультацій із законодавцями.

За даними ЗМІ, новий ліміт у 7,5 тис. місць удвічі менший за попередній антирекорд, встановлений Дональдом Трампом у 2020 році (15 тис. місць).

Для порівняння, у 2024 фінансовому році США вперше за понад десять років прийняли близько 100 тис. біженців, що підкреслює масштабність нинішнього розвороту в політиці.

