Ночью 31 октября прогремели взрывы во Владимирской области — там была атакована электроподстанция. Громко было и в Ярославле — атакован нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Атака на подстанцию Владимирская

Так, ночью 31 октября в поселке Энергетик прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на электроподстанцию, расположенную на улице Энергетиков.

Сейчас смотрят

На видеокадрах видно, что на территории подстанции вспыхнул серьезный пожар.

Подстанция Владимирская — крупный энергетический объект, ее установленная мощность составляет около 4 010 МВА. От этой подстанции отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ. Подстанция Владимирская обеспечивает электричеством Центральный регион России, в частности Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области.

Взрывы вблизи НПЗ в Ярославской области

Во время воздушной тревоги аэропорт Ярославля закрыли.

По данным Astra, ночью прогремели взрывы в районе НПЗ Славнефть-ЯНОС. Впоследствии местные жители уточнили, что взрывы слышали в районе Нефтестрой, это в нескольких километрах от нефтезавода.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью над Ярославлем якобы отбита атака украинских дронов, пострадавших нет.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.