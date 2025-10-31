Ночью 31 октября ударные дроны атаковали ТЭЦ в Орле. Взрывами повреждено оборудование.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Взрывы в Орле 31 октября: что известно

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил атаку на Орловскую ТЭЦ.

– В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что привело к повреждению оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники спецслужб, – сообщил он.

Российские энергетики провели оперативное переключение на резервные линии. Отмечается, что электроснабжение практически полностью восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Орловская ТЭЦ принадлежит российской компании РИР Энерго. Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая — 725 Гкал/ч.

Город Орел на карте

Город Орел — является административным центром Орловской области. Город лежит по обе стороны рек Ока и Орлик.

16 июня 2025 года в Орле раздались взрывы в районе нефтебазы.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных ударов и попаданий украинских дронов Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил установку первичной перегонки сырой нефти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

