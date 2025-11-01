В Белом доме ввели новые правила для журналистов — теперь представители СМИ не могут свободно передвигаться по помещениям Западного крыла, в частности по офисам пресс-службы.

Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения для журналистов в Белом доме

По данным агентства, работникам СМИ отныне запрещено без предварительной записи посещать помещения, где расположены пресс-секретарь Белого дома и сотрудники отдела коммуникаций — вблизи Овального кабинета.

Речь идет о так называемой комнате 140, известной среди журналистов как Верхняя пресса.

Ранее журналисты могли зайти туда в любой момент, чтобы получить комментарий или уточнить информацию, однако теперь вход разрешен только по предварительному согласованию с ответственными представителями администрации.

В Совете национальной безопасности США пояснили, что обновление связано с внутренними организационными изменениями.

Сотрудники коммуникационного отдела теперь регулярно имеют дело с конфиденциальными материалами, поэтому для защиты данных и координации с другими структурами доступ журналистов ограничили.

— Чтобы гарантировать безопасность служебной информации, пребывание представителей СМИ в комнате 140 теперь возможно только по предварительному разрешению, — отмечается в официальной записке администрации.

Как отмечают эксперты, эти нововведения стали продолжением курса на усиление контроля за информационной безопасностью в федеральных структурах.

Подобные ограничения недавно ввели и в Пентагоне, где журналистам пришлось освободить рабочие места и обновить аккредитацию.

До изменений представители СМИ могли свободно общаться с пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими официальными лицами.

Теперь такое взаимодействие станет исключительным и контролируемым.

