Білий дім запровадив нові обмеження для журналістів
У Білому домі запровадили нові правила для журналістів — тепер представники медіа не можуть вільно пересуватись приміщеннями Західного крила, зокрема офісами пресслужби.
Про це інформує Reuters.
Нові обмеження для журналістів у Білому домі
За даними агентства, працівникам ЗМІ відтепер заборонено без попереднього запису відвідувати приміщення, де розташовані прессекретар Білого дому та співробітники відділу комунікацій — поблизу Овального кабінету.
Йдеться про так звану кімнату 140, відому серед журналістів як Верхня преса.
Раніше журналісти могли зайти туди у будь-який момент, щоб отримати коментар або уточнити інформацію, однак тепер вхід дозволений лише за попереднім погодженням із відповідальними представниками адміністрації.
У Раді національної безпеки США пояснили, що оновлення пов’язане з внутрішніми організаційними змінами.
Працівники комунікаційного відділу тепер регулярно мають справу з конфіденційними матеріалами, тому для захисту даних і координації з іншими структурами доступ журналістів обмежили.
— Щоб гарантувати безпеку службової інформації, перебування представників медіа в кімнаті 140 тепер можливе лише за попереднім дозволом, — зазначено в офіційній записці адміністрації.
Як зазначають експерти, ці нововведення стали продовженням курсу на посилення контролю за інформаційною безпекою у федеральних структурах.
Подібні обмеження нещодавно запровадили й у Пентагоні, де журналістам довелося звільнити робочі місця та оновити акредитацію.
До змін представники ЗМІ мали змогу вільно спілкуватися з прессекретаркою Керолайн Лівітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими офіційними особами.
Тепер така взаємодія стане винятковою і контрольованою.