Канада намерена передать Украине большой российский грузовой самолет Антонов Ан-124 Руслан после завершения судебного процесса по его официальной конфискации.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, пишет Bloomberg.

Канада планирует передать Украине самолет Ан-124

— Самолет Антонов является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, и Украина не останется наедине с восстановлением, — сказала Ананд на пресс-конференции в рамках саммита министров энергетики и окружающей среды Большой семерки в Торонто.

По словам главы МИД, правительство Канады подало в суд иск о конфискации самолета в начале этого года.

— Распутать структуру собственности самолета было сложно, – отметила она.

Министр также сообщила, что правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета Украине, которые, кроме судебных процедур, могут включать законодательный процесс.

— Я скажу, что Россия полностью уничтожила некоторые самолеты Антонов, которые были в Украине в начале войны. Так что это, в определенном смысле, пополнение флота Антонова, — добавила Ананд.

Речь идет о самолете Ан-124, зарегистрированном в России. Он принадлежит группе Волга-Днепр, на которую Канада наложила санкции.

Самолет находится в аэропорту Торонто Пирсон с февраля 2022 года.

Министр также отметила, что Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере $70 млн в Фонд энергетической поддержки Украины.

$10 млн были выплачены досрочно, чтобы помочь Украине отремонтировать критическую энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами.

