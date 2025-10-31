Канада передасть Україні російський Ан-124 Руслан після рішення суду
- Канада передасть Україні російський вантажний літак Ан-124.
- Літак зареєстрований у Росії та належить групі Волга-Дніпро, яка перебуває під санкціями.
- Україна отримає літак після завершення суду щодо його передачі.
Канада має намір передати Україні великий російський вантажний літак Антонов Ан-124 Руслан після завершення судового процесу щодо його офіційної конфіскації.
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, пише Bloomberg.
Канада планує передати Україні літак Ан-124
– Літак Антонов є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, понесуть відповідальність, і Україна не залишиться наодинці з відновленням, – сказала Ананд на пресконференції в рамках саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища Великої сімки в Торонто.
За словами глави МЗС, уряд Канади подав до суду позов про конфіскацію літака на початку цього року:
– Розплутати структуру власності літака було складно, – зазначила вона.
Міністерка також повідомила, що уряд розглядає кілька варіантів передачі літака Україні, які, крім судових процедур, можуть включати законодавчий процес.
– Я скажу, що Росія повністю знищила деякі літаки Антонов, які були в Україні на початку війни. Тож це, в певному сенсі, поповнення флоту Антонова, – додала Ананд.
Йдеться про літак Ан-124, зареєстрований у Росії. Він належить групі Волга-Дніпро, на яку Канада наклала санкції.
Літак перебуває в аеропорту Торонто Пірсон із лютого 2022 року.
Міністерка також зазначила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі $70 млн до Фонду енергетичної підтримки України.
$10 млн було виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.
Фото: Міноборони РФ