Канада має намір передати Україні великий російський вантажний літак Антонов Ан-124 Руслан після завершення судового процесу щодо його офіційної конфіскації.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, пише Bloomberg.

Канада планує передати Україні літак Ан-124

– Літак Антонов є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, понесуть відповідальність, і Україна не залишиться наодинці з відновленням, – сказала Ананд на пресконференції в рамках саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища Великої сімки в Торонто.

За словами глави МЗС, уряд Канади подав до суду позов про конфіскацію літака на початку цього року:

– Розплутати структуру власності літака було складно, – зазначила вона.

Міністерка також повідомила, що уряд розглядає кілька варіантів передачі літака Україні, які, крім судових процедур, можуть включати законодавчий процес.

– Я скажу, що Росія повністю знищила деякі літаки Антонов, які були в Україні на початку війни. Тож це, в певному сенсі, поповнення флоту Антонова, – додала Ананд.

Йдеться про літак Ан-124, зареєстрований у Росії. Він належить групі Волга-Дніпро, на яку Канада наклала санкції.

Літак перебуває в аеропорту Торонто Пірсон із лютого 2022 року.

Міністерка також зазначила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі $70 млн до Фонду енергетичної підтримки України.

$10 млн було виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.

