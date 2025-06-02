Сколько в России А-50 и как операция СБУ Паутина изменила расклад в воздухе

Спецоперация СБУ под названием Паутина вызвала широкий резонанс как в военных кругах, так и на международной арене.

По предварительным данным, было поражено более 40 российских самолетов на авиабазах — Белая, Дягилево, Оленья, Иваново. Среди них — стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Факты ICTV узнавали, сколько самолетов А-50 осталось у России.

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Сколько самолетов А-50 у России было до начала войны

А-50У — это модернизированная версия самолета А-50, который выполняет роль “летающего радара”. Он оснащен мощной радиолокационной системой, способной обнаруживать воздушные, морские и наземные цели на больших расстояниях, а также координировать действия истребителей и средств ПВО. Именно благодаря таким самолетам возможно эффективное управление воздушными операциями в реальном времени на большой территории.

В отличие от обычных самолетов А-50У не предназначен для непосредственного участия в боях — его ценность в разведке, контроле пространства и командовании. Без них координация действий авиации и обороны значительно усложняется.

Эти воздушные командные пункты используются для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для наведения истребителей, которые наносят ракетные удары по территории Украины.

Кроме того, самолеты А-50 способны фиксировать цели, движущиеся на низких высотах, благодаря мощным радиолокационным системам.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, до начала полномасштабной войны Россия имела 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-50У, все из которых находились в летном состоянии.

Сколько самолетов А-50 потеряла Россия во время войны

В течение полутора месяцев — 14 января и 23 февраля 2024 года — украинские силы уничтожили два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В результате спецоперации СБУ Паутина подтверждено по меньшей мере одно поражение такого самолета, что является существенной потерей для российских Воздушно-космических сил.

Сколько самолетов-разведчиков А-50 осталось в России после операции СБУ

— Россия имела 10 таких самолетов, уже потеряла 3. К моменту спецоперации Паутина в России оставалось 7 А-50У. Это самые дорогие и ценные борта в ее авиации, — говорит Романенко.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что удар был осуществлен малокалиберными дронами. Хотя аэродромная инфраструктура не подверглась полному уничтожению, главной потерей для России стала потеря ощущения безопасности.

По словам эксперта, у России очень ограниченное количество авиабаз, способных обслуживать такие самолеты. Это объекты с десятками тысяч квадратных метров бетонного покрытия и сложной логистикой. Переместить туда авиацию чрезвычайно сложно.

Даже если часть самолетов удастся эвакуировать на другие базы, например Оленья, Моздок или Серишево (Украинка), там они также остаются уязвимыми. Безопасных аэродромов больше не осталось.

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