ООН заявила о нехватке средств для помощи Украине в 2025 году
- ООН заявила, что российские удары частично парализовали энерго- и водоснабжение Украины.
- По данным ООН, доноры покрыли лишь 44% гуманитарных потребностей Украины в 2025 году.
- В 2025 году помощи нуждаются 12,7 млн украинцев.
Массированные и затяжные удары России по территории Украины привели к остановке части систем энергоснабжения, водоснабжения и отопления в стране.
В этом году доноры ООН предоставили только $1,15 млрд на нужды финансирования гуманитарного реагирования.
Об этом сообщил координатор ООН по чрезвычайной помощи Украине Маттиас Шмале во время брифинга 31 октября в Женеве.
ООН не хватает средств для поддержки Украины
По его словам, в связи с приближением зимы пострадавшие в результате войны регионы нуждаются в неотложной поддержке.
Шмале привел пример города Шостка Сумской области, где проживает около 40 тыс. человек. В течение почти всего октября населенный пункт оставался без электроснабжения из-за российских атак.
Координатор отметил, что в этом году ООН и ее партнерские организации смогли оказать помощь примерно 4 млн украинцев.
Несмотря на вызовы, гуманитарным структурам не хватает более половины финансирования, необходимого для полноценного оказания помощи Украине в 2025 году.
По словам Шмале, доноры в этом году предоставили только $1,15 млрд — это составляет 44% от общей потребности в финансировании гуманитарного реагирования.
По оценкам ООН, в 2025 году около 12,7 млн украинцев нуждаются в многосекторальной гуманитарной поддержке.
План гуманитарной помощи на этот период предусматривает необходимость финансирования в размере $2,63 млрд для обеспечения жизненно важной помощи.
Среди основных направлений помощи, которую оказывают ООН и ее партнеры, определены:
- срочная гуманитарная помощь, включая предоставление жилья, проведение экстренных ремонтов, утепление и обеспечение комплектами зимнего выживания;
- денежные выплаты пострадавшим от войны, в частности внутренне перемещенным лицам;
- восстановление инфраструктуры — систем водоснабжения, энергоснабжения и отопления;
- защита для уязвимых категорий населения, в частности людей с инвалидностью;
- образовательные, медицинские и психосоциальные услуги, особенно для детей и семей, подвергшихся воздействию войны.