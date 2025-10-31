Массированные и затяжные удары России по территории Украины привели к остановке части систем энергоснабжения, водоснабжения и отопления в стране.

В этом году доноры ООН предоставили только $1,15 млрд на нужды финансирования гуманитарного реагирования.

Об этом сообщил координатор ООН по чрезвычайной помощи Украине Маттиас Шмале во время брифинга 31 октября в Женеве.

ООН не хватает средств для поддержки Украины

По его словам, в связи с приближением зимы пострадавшие в результате войны регионы нуждаются в неотложной поддержке.

Шмале привел пример города Шостка Сумской области, где проживает около 40 тыс. человек. В течение почти всего октября населенный пункт оставался без электроснабжения из-за российских атак.

Координатор отметил, что в этом году ООН и ее партнерские организации смогли оказать помощь примерно 4 млн украинцев.

Несмотря на вызовы, гуманитарным структурам не хватает более половины финансирования, необходимого для полноценного оказания помощи Украине в 2025 году.

По словам Шмале, доноры в этом году предоставили только $1,15 млрд — это составляет 44% от общей потребности в финансировании гуманитарного реагирования.

По оценкам ООН, в 2025 году около 12,7 млн украинцев нуждаются в многосекторальной гуманитарной поддержке.

План гуманитарной помощи на этот период предусматривает необходимость финансирования в размере $2,63 млрд для обеспечения жизненно важной помощи.

Среди основных направлений помощи, которую оказывают ООН и ее партнеры, определены:

срочная гуманитарная помощь, включая предоставление жилья, проведение экстренных ремонтов, утепление и обеспечение комплектами зимнего выживания;

денежные выплаты пострадавшим от войны, в частности внутренне перемещенным лицам;

восстановление инфраструктуры — систем водоснабжения, энергоснабжения и отопления;

защита для уязвимых категорий населения, в частности людей с инвалидностью;

образовательные, медицинские и психосоциальные услуги, особенно для детей и семей, подвергшихся воздействию войны.

Источник : Deutsche Welle

