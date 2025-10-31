Масовані та затяжні удари Росії по території Україні призвели до зупинки частини систем енергопостачання, водопостачання та опалення в країні.

Цього року донори ООН надали лише $1,15 млрд на потреби у фінансуванні гуманітарного реагування.

Про це повідомив координатор ООН з надзвичайної допомоги Україні Маттіас Шмалє під час брифінгу 31 жовтня в Женеві.

Зараз дивляться

ООН бракує коштів для підтримки України

За його словами, у зв’язку з наближенням зими постраждалі регіони унаслідок війни потребують невідкладної підтримки.

Шмалє навів приклад міста Шостка Сумської області, де проживає близько 40 тис. людей. Протягом майже всього жовтня населений пункт залишався без електропостачання через російські атаки.

Координатор зазначив, що цього року ООН та її партнерські організації змогли надати допомогу приблизно 4 млн українців.

Попри виклики гуманітарним структурам бракує понад половини фінансування, необхідного для повноцінного надання допомоги Україні у 2025 році.

За словами Шмалє, донори цього року надали лише $1,15 млрд – це становить 44% від загальної потреби у фінансуванні гуманітарного реагування.

За оцінками ООН, у 2025 році близько 12,7 млн українців потребують багатосекторальної гуманітарної підтримки.

План гуманітарної допомоги на цей період передбачає необхідність фінансування у розмірі $2,63 млрд для забезпечення життєво важливої допомоги.

Серед основних напрямів допомоги, яку надають ООН і її партнери, визначено:

термінову гуманітарну допомогу, включно з наданням житла, проведенням екстрених ремонтів, утепленням і забезпеченням комплектами зимового виживання;

грошові виплати постраждалим від війни, зокрема внутрішньо переміщеним особам;

відновлення інфраструктури – систем водопостачання, енергопостачання та опалення;

захист для вразливих категорій населення, зокрема людей з інвалідністю;

освітні, медичні та психосоціальні послуги, особливо для дітей і сімей, які зазнали впливу війни.

Джерело : Deutsche Welle

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.