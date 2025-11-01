Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що особисто вибачився перед президентом США Дональдом Трампом через політичну рекламу, яка викликала дипломатичну напругу між двома країнами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Карні вибачився перед Трампом за рекламу проти тарифів

Під час спілкування з журналістами після саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АПЕК) у Південній Кореї Карні розповів, що перепросив Трампа на приватній зустрічі, яка відбулася цього тижня.

— Я справді перепросив перед президентом, — сказав глава канадського уряду, підтвердивши слова Трампа.

Карні також зазначив, що переглядав суперечливу рекламу разом із прем’єром провінції Онтаріо Дагом Фордом ще до її показу, однак виступав проти її трансляції.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко відреагував на телевізійну рекламу, яку запустив уряд Онтаріо.

У ролику критикували американські торговельні тарифи, використовуючи цитати колишнього президента США Рональда Рейгана.

Реклама вийшла в ефір у п’ятницю ввечері під час трансляції першої гри Світової серії.

Вона викликала обурення Трампа, який звинуватив Канаду у спотворенні фактів і пригрозив підвищити тарифи на канадський імпорт ще на 10%.

— Через їхнє серйозне перекручування фактів та ворожі дії я збільшую тариф на Канаду на 10% понад те, що вони сплачують зараз, — написав Трамп у Truth Social.

Після скандалу прем’єр Онтаріо Даг Форд пообіцяв зняти ролик.

У заяві він пояснив, що метою реклами було ініціювати дискусію про майбутнє американської економіки та наслідки тарифів для бізнесу й робітників.

— Нашим наміром завжди було почати розмову про те, яку економіку хочуть побудувати американці, та про вплив тарифів на працівників і бізнес. Ми досягли своєї мети, — зазначив Форд.

