Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров и возможный саммит лидеров Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает издание Anadolu Agency.

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Стамбуле

— Мы подтверждаем нашу готовность провести четвертый раунд переговоров и, по возможности, саммит лидеров в Стамбуле, — заявил Фидан во время выступления на Всемирном форуме TRT.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Турция сыграла важную роль в диалоге между Киевом и Москвой, организовав три раунда переговоров и способствуя обмену пленными.

— Как страна, поддерживающая конструктивный диалог с обеими сторонами, мы помогли вернуть их за стол переговоров в рамках Стамбульского процесса, — подчеркнул министр.

Фидан отметил, что Турция продолжит поддерживать дипломатию, многосторонность и региональную ответственность как основные принципы своей внешней политики.

— Наши действия, направленные на сотрудничество и региональную стабильность, определяют параметры общего будущего. Мы остаемся сторонниками диалога и дипломатии, — добавил он.

Фидан также обратил внимание на кризис эффективности глобальных институтов, которые должны обеспечивать стабильность, и на переход мира к многополярному устройству.

Министр подчеркнул, что большинство кризисов имеют региональные корни, поэтому решать их следует через совместную ответственность соседних государств.

— Кризисы не возникают в вакууме — они формируются в региональном контексте. Стабильность нельзя навязать силой — ее нужно лелеять, — резюмировал Фидан.

Напомним, что предыдущие три раунда переговоров между украинской и российской делегациями уже проходили также на территории Турции — в Стамбуле и Анкаре.

Первый раунд прошел в марте 2022 года в Анталии на уровне министров иностранных дел, второй — в конце марта 2022-го в Стамбуле, где стороны обсуждали возможность прекращения огня, а третий — в 2023 году, также в Стамбуле, при посредничестве турецкой стороны.

