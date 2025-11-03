Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Трамп о поставках Tomahawk Украине

На вопрос журналистов, собирается ли он предоставить Украине ракеты дальнего действия Tomahawk, американский лидер ответил:

— Нет, не планирую. Конечно, я могу передумать, но на данный момент такого намерения нет.

Президент также заявил, что для него не существует “последней капли”, которая доказала бы, что российский лидер Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.

— Здесь нет последней капли. Иногда нужно позволить им сражаться. И они сражаются и сражаются, — сказал Трамп.

Он добавил, что эта война тяжела для обеих сторон, а Путин потерял много солдат, “возможно, миллионы”.

Напомним, за несколько дней до переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отмечал, что США имеют достаточно Tomahawk для потенциальной передачи Украине.

Однако во время самой встречи он заявил, что предпочитает не поставлять эти ракеты, поскольку они нужны для защиты США.

Ранее Пентагон одобрил возможность передать Украине ракеты Tomahawk, оценив, что это не повлияет на оборонный потенциал США.

Однако окончательное решение оставалось за президентом.

