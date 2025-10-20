Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что использование американского дальнобойного оружия – это интерес двух сторон, ведь Украине нужны ракеты Томагавк, а Штатам – украинские дроны.

Об этом глава государства сказал во время общения с медиа.

Дроны для комбинированных атак

Владимир Зеленский отметил, что в комбинированных операциях Украины значительный процент составляют украинские ударные дроны и ракеты. Процент дальнобойных ракет — небольшой.

В комбинированных атаках результат достигается, когда одновременно запускаются дроны и ракеты.

Владимир Зеленский отметил, что Украина пока не имеет таких технологий, как Томагавки или аналогичные ракеты, которые летят на 1 000 км. Зато это есть у американцев.

На замечание американцев, что у них самих мало Томагавков, президент ответил, что в современной войне запуски ракет разреживают роями дронов.

— В современной войне все используют именно так. Разреживают системы противовоздушной обороны не ракетами, а дронами. Поэтому, не дай Бог, кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому что работают именно комбинированные атаки, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина не только хочет купить американские дальнобойные ракеты, но и дать американцам дроны.

— Безусловно, у США серьезная индустрия, они и сами могут их делать. Но нужна практика на поле боя. США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: Вашей практики сегодня у нас нет. И, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие. И поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать, — объясняет президент Украины.

Зеленский предложил, чтобы украинские компании приехали в США и начали совместное производство, если американцы не хотят это делать в Украине.

– Есть два аспекта: Mega Deal – по закупке американского оружия, и Drone Deal – по закупке украинских дронов. В Mega Deal есть разные ракеты и соответствующие средства ПВО. А в Drone Deal есть все те другие дроны, которые нам сегодня нужны и мы что-то не можем продавать, и те, которые мы можем экспортировать, – говорит Владимир Зеленский.

Он привел пример с морскими дронами, когда Украина производит 4 тыс. беспилотных катеров, из которых 2 тысячи нужны Силам обороны, а остальные 2 тысячи вполне можно продать партнерам.

17 октября президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинской командой заявил, что он заинтересован в украинских дронах.

