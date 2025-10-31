Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Состоится ли передача Украине ракет Tomahawk

Пентагон одобрил перед Белым домом поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США.

Однако Пентагон оставил окончательное политическое решение за американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее в этом месяце во время рабочего обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что он предпочел бы не поставлять ракеты Украине.

Президент США объяснил такое решение нежеланием отдавать то, что нужно для защиты его страны.

Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на более эффективном нанесении ракетами ударов по нефтяным и энергетическим объектам в глубине России.

Как известно, дальность полета Tomahawk составляет около 1,6 тыс. км.

Эта оценка воодушевила союзников, которые считают, что у США теперь меньше оправданий не поставлять ракеты, сообщили два европейских чиновника.

Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США есть много Tomahawk, которые они потенциально могли бы поставить Украине.

Поэтому американские и европейские официальные лица были удивлены, когда спустя несколько дней Трамп резко изменил свою позицию, заявив во время переговоров с Зеленским, что США нужны Tomahawk.

Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут пока что их поставлять.

Решение Трампа было принято на следующий день после того, как он поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Факты ICTV писали о том, какие характеристики ракеты Tomahawk, какая их стоимость и дальность полета.

